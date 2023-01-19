Партнеры приняли несколько мощных решений по усилению нашей обороны, в первую очередь артиллерии — Зеленский 19 января, 23:10 Владимир Зеленский (Фото:Офис президент)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в четверг, 19 января, западные партнеры приняли сразу несколько мощных решений по усилению обороны Украины.

«Сегодня принято сразу несколько мощных решений партнеров по усилению нашей обороны. В первую очередь для усиления нашей артиллерии», — сказал президент в вечернем видеообращении.

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Зеленский поблагодарил страны Запада за очередные крупные пакеты военной помощи Украине. Он отметил, что партнеры готовы отправить для ВСУ:

Эстония — гаубицы и боеприпасы;

Швеция — NLAW, Archer и БМП;

Дания — Caesar;

Литва — зенитные пушки, амуницию и вертолеты.

«Готовимся к завтрашнему Рамштайну — ожидаем сильных решений. И ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов», — добавил президент.

В пятницу, 20 января, состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, в которой примут участие до 50 глав Минобороны стран-партнеров Украины.

По данным американских СМИ, в этот день США объявят о крупнейшем пакете военной помощи, который будет включать боевые бронемашины Stryker и ракеты GLSDB. Ракетами этого типа можно достреливать до временно оккупированного Джанкоя в украинском Крыму.

Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас сообщил, что на заседании на авиабазе Рамштайн несколько стран объявят об отправке танков Leopard 2 Украине.