Зеленский озвучил итоги переговоров с лидерами Турции, Латвии, Испании и Хорватии

6 января, 03:44
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах по поддержке Украины с лидерами Турции, Латвии, Испании и Хорватии.

В частности, во время разговора с лидером Хорватии Андреем Пленковичем глава государства «услышал полную поддержку нашего государства, а также услышал готовность Хорватии быть лидером в реализации именно тех шагов, которые гарантируют возвращение элементов безопасности Украине и Европы».

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В то же время, с президентом Латвии Эгилсом Левитсом Зеленский обсудил необходимые шаги по укреплению безопасности Европы после поражения РФ.

«Разговор с президентом Латвии сегодня также был посвящен тому пути, который должен пройти весь наш континент, чтобы после поражения российской агрессии была гарантирована по-настоящему надежная безопасность. Мы обсудили пункты Украинской формулы мира — и безопасность, и то, что касается восстановления нашей территориальной целостности и полной силы Устава ООН, и справедливой ответственности России и всех ее убийц за террор против украинцев», — заявил Зеленский.

С лидерами Испании и Турции глава государства говорил о продовольственной безопасности и сплоченности партнеров Украины перед очередным заседанием в формате Рамштайн.

https://www.youtube.com/embed/6sfKvR_EKKs
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Турция Хорватия Испания Вооружение Латвия Поставки оружия Владимир Зеленский

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