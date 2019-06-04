Зеленский озвучил повестку дня Минских переговоров
На завтрашнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными.
Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.
«Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, [во-вторых] обмен пленными», — сказал он.
Президент добавил, что в первом после его инаугурации заседании ТКГ примет участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
«Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня — мы хотим все закончить», — сказал Зеленский.
Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские соглашения.