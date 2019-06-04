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Зеленский озвучил повестку дня Минских переговоров

4 июня, 18:51
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Зеленский озвучил повестку дня Минских переговоров - фото

пресс-служба президента

Владимир Зеленский во время посещения передовых позиций на Донбассе

На завтрашнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудят вопрос прекращения огня на Донбассе и обмен пленными.

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Интерфакс-Украина.

«Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, [во-вторых] обмен пленными», — сказал он.

Президент добавил, что в первом после его инаугурации заседании ТКГ примет участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

«Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня — мы хотим все закончить», — сказал Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией и готова выполнять Минские соглашения.

Теги:   Война на Донбассе Владимир Зеленский Минские переговоры Контактная группа

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