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Разочарован: Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ

Сегодня, 12:00
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Разочарован: Зеленский отреагировал на возвращение России в ПАСЕ - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Зеленский разочарован решением ПАСЕ

Президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ, которое позволяет вернуть российскую делегацию.

У себя в Facebook он написал, что на прошлой неделе лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования Ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», — отметил Зеленский.

Он также поблагодарил украинскую делегацию и «дружественные национальные делегации, которые мужественно боролись до конца».

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.

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Украинская делегация заявила, что после такого решения может приостановить свое участие в ПАСЕ.

Перед этим на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение делегации Украины рассмотреть поправки к резолюции по возврату РФ в организацию.

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию России права голоса в январе 2015 года из-за агрессии против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций. В частности, с конца июня 2017 года российская сторона приостановила уплату взносов в Совет Европы до восстановления полномочий делегации.

Теги:   Россия ПАСЕ Владимир Зеленский

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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