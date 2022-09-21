«Мы не можем заглянуть ему в голову». Зеленский ответил на ядерные угрозы Путина

21 сентября, 16:02
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина.

В интервью немецкому таблоиду BILD Зеленский сказал, что получил всю необходимую ему информацию без просмотра обращения Путина и что в его словах не было ничего нового для украинского президента.

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Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать согласно своему плану и шаг за шагом освобождать временно захваченные территории. Он добавил, что так называемые референдумы, которые собирается проводить Кремль на оккупированных территориях, — фиктивные, и «90% государств их не признают».

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«Я не верю, что он применит это [ядерное] оружие. Я не думаю, что мир позволит ему использовать это оружие», — сказал Зеленский, отметив, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».

Глава украинского государства призвал не поддаваться на угрозы Путина: «Завтра он может сказать: кроме Украины, мы хотим еще часть Польши, иначе мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на эти компромиссы».

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21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Владимир Путин Ядерное оружие Российская агрессия Ядерная угроза Агрессия РФ Владимир Зеленский Ядерный шантаж Война России против Украины

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