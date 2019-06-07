Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана Сегодня, 09:33 Цей матеріал також доступний українською НВ Назначение Богдана главой АП спровоцировало волну недовольства НВ

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требование отставки главы его Администрации Андрея Богдана.

Глава украинского государства перечислил основные обязанности главы АП и напомнил, что Богдан осуществляет общее руководство Администрацией.

«Глава Администрации президента Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины», — говорится в ответ Зеленского.

Тем самым он дал понять, что пока не будет увольнять Богдана с должности главы АП.

Ранее петиция с требованием отставки Богдана набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Напомним, адвокат украинского олигарха Игоря Коломойского, советник по юридическим вопросам Андрей Богдан возглавил Администрацию президента.

Позже он заявил, что прекратил адвокатскую деятельность.

Активисты Общественного люстрационного комитета подали иск против президента Владимира Зеленского из-за назначения Богдана главой АП.

Он занимал должность в правительстве экс-президента Украины Виктора Януковича, поэтому он подпадает под ограничения закона об очищении власти и не может работать на государственной службе.

Сам глава АП заявил, что закон о люстрации на него не распространяется, поскольку АП не является органом государственной власти.