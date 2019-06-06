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Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Сегодня, 20:23
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Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана - фото

АП

Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана.

В ответе Зеленский перечислил основные направления деятельности АП как постоянно действующего вспомогательного органа и главы АП.

Он констатировал, что глава АП назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины.

«Глава АП осуществляет общее руководство АП, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава АП назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины», - говорится в сообщении.

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Напомним, что петиция за отставку главы АП Андрея Богдана, зарегистрированная на сайте президента, за два дня набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Авторы петиции требовали немедленной отставки Богдана из-за нарушения закона о люстрации.

Теги:   Владимир Зеленский Петиция Администрация президента Украины Андрей Богдан

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