Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана Сегодня, 20:23 Цей матеріал також доступний українською АП Андрей Богдан АП

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал петицию за отставку главы Администрации президента Андрея Богдана.

В ответе Зеленский перечислил основные направления деятельности АП как постоянно действующего вспомогательного органа и главы АП.

Он констатировал, что глава АП назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины.

«Глава АП осуществляет общее руководство АП, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава АП назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, что петиция за отставку главы АП Андрея Богдана, зарегистрированная на сайте президента, за два дня набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Авторы петиции требовали немедленной отставки Богдана из-за нарушения закона о люстрации.