Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова Сегодня, 14:56 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Зеленский заявил, что уволить Авакова не может REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Владимир Зеленский заявил, что у него нет полномочий, необходимых для отправки в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом он написал в ответе на петицию с требованием уволить руководителя МВД, которая на сайте главы государства набрала более 28 тысяч голосов при минимально необходимых 25 тысячах.

По словам Зеленского, проанализировав украинское законодательство, он понял, что президент может снимать с должностей только тех чиновников, которых сам назначил.

Как отмечается, согласно Конституции, увольнение главы МВД происходит по представлению премьер-министра и относится к полномочиям Верховной Рады.

«Учитывая конституционные принципы разделения государственной власти и правового порядка в Украине, законодательно определенные основания для участия президента в отстранении от должности и принятии решения об увольнении министра внутренних дел пока отсутствуют. Спасибо всем, кто поддержал электронную петицию», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что петиция за отставку Авакова на сайте президента набрала необходимое количество голосов для ее рассмотрения главой государства.