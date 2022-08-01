Зеленский ответил на петицию о запрете выдавать повестки на блокпостах и в общественных местах 1 августа, 19:06 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 1 августа, ответил на петицию с призывом запретить выдачу повесток на блокпостах, заправках и на улице. Глава государства поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить этот вопрос.

В ответе глава государства напомнил, что порядок оповещения военнообязанных и вручения повесток регулируется соответствующими актами Кабинета министров, Министерства обороны и Генштаба ВСУ.

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«Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос в контексте соблюдения прав граждан и законодательства о воинской обязанности и военной службе», — заявил Зеленский.

Он также напомнил, что защита независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины, а из-за полномасштабной военной агрессии России в стране ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Петиция, созданная 29 июня, по состоянию на 1 августа набрала 26 740 подписей (для рассмотрения президентом нужно 25 000).

Ранее в Сухопутных войсках ВСУ сообщали, что повестки в 90% случаев раздаются для уточнения данных, и что это могут делать в любом общественном месте.

«Ходить по жилым кварталам, где установлены домофоны, или по частным домам, где высокие ворота, стучать в двери, где никто не открывает — эффективность работы будет очень мала. Если это общественное место, где большое скопление людей и это не запрещено законодательством, эффективность вручения будет намного выше», — сказал начальник управления персоналом штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что выступает против практики вручения повесток в военкомат в качестве наказания за правонарушения.

День на позициях вместе с комбригом 103-й бригады ТрО, защищающей восточные рубежи от оккупантов https://www.youtube.com/embed/GsVyU73RPrQ

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