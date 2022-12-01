Последнее слово за Радой. Зеленский ответил на петицию о лишении мандата всех нардепов от ОПЗЖ

1 декабря, 20:54
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ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

ОПЗЖ (Фото:boyko.org.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку рассмотреть предложение о лишении мандата всех народных депутатов от запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

В своем ответе на соответствующую петицию Зеленский напомнил, что 19 марта 2022 года было введено в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, согласно которому в Украине была приостановлена деятельность отдельных партий, в том числе и ОПЗЖ.

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Он также отметил, что 3 мая Верховная Рада приняла закон, согласно которому на территории Украины была запрещена деятельность политический партий, которые сотрудничают с Россией.15 сентября Верховный суд оставил это решение в силе и окончательно запретил партию ОПЗЖ в Украине.

Зеленский подчеркнул, что вопрос о лишении мандата нардепов ОПЗЖ может решить украинский парламент.

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«Учитывая это, я обратился к председателю Верховной Рады Украины Стефанчуку с просьбой проработать изложенные в электронной петиции предложения и проинформировать о результатах рассмотрения автора обращения», — добавил глава государства.

15 сентября Верховный Суд запретил деятельность ОПЗЖ.

28 марта партия Оппозиционная платформа за жизнь заявила о приостановлении своей деятельности. В партии заявили, что «война меняет все. Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

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14 апреля на заседании Верховной Рады объявили решение (СНБО) о приостановлении деятельности фракции Оппозиционная платформа — За жизнь в парламенте.

21 апреля в Верховной Раде объявили о создании депутатской группы Платформа за жизнь и мир, в которую вошли представители запрещенной партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Возглавил группу Юрий Бойко.

3 мая Верховная Рада приняла Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрете политических партий (7172−1), предусматривающий расширенный перечень оснований для запрета политических партий, в частности пророссийского направления. «За» проголосовали 330 нардепов. 14 мая этот закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

ОПЗЖ — уже 11 партия, деятельность которой запрещена в судебном порядке.

https://www.youtube.com/watch?v=1CXPdu97rSQ&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Верховная Рада Российская пропаганда Владимир Зеленский Мандат Антипропаганда Руслан Стефанчук Война России против Украины

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