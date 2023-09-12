«Зеленский ответственен за коррупцию». Власть становится на хрупкий лед, критикуя социологов. Напоминает то, что было при Януковиче — интервью NV 12 сентября, 18:12 NV Премиум Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

78% граждан Украины считают, что президент Владимир Зеленский несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии в июле 2023 года.

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Глава президентской фракции Слуга народа Давид Арахамия назвал исследование манипулятивным, а вице-премьер Михаил Федоров — «очень странным» и похожим на «целенаправленную атаку».

Исполнительный директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский в интервью Radio NV ответил на обвинения и рассказал, что не так с риторикой власти в этом кейсе.

— Можете ли вы объяснить, почему была выбрана именно такая форма вопроса? Считаете ли вы, что президент Украины отвечает за коррупцию?

— Начнем с небольшого предисловия. Последний раз слышали подобные обвинения, что социологи чем-то манипулируют, в сторону Фонда, наших партнеров, при правлении Виктора Януковича. Так говорили приспешники Виктора Януковича.

Мне кажется, что здесь власть становится на скользкую тропу, на хрупкий лед, когда начинает [так] рассматривать результаты. В зеркало они видят свою довольно непривлекательную внешность и начинают говорить, что у них проблемы не с внешностью, не с их политикой, а с социологами.

Потому что опрос проводился согласно всем стандартам. Выборка формировалась профессиональными социологами. Если у социолога по образованию Федорова есть какие-то профессиональные социологические вопросы, он может обратиться к нашим коллегам-профессионалам и с ними это обсудить.

Относительно вопросов, почему они так сформулированы, были уже разные манипуляции, что мы говорили, что президент виноват в бытовой коррупции. Не виноват и не в бытовой. Вопрос звучал так: респондентам предложили согласиться или не согласиться с утверждением «президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях?»

Откуда это утверждение?

Первое, мы опираемся на Конституцию Украины и закон о правовом режиме военного положения. В нынешних условиях именно президент как верховный главнокомандующий возглавляет всю исполнительную власть. Кабинет министров Украины напрямую подчинен ему. Военные администрации тоже напрямую подчинены ему. Такова Конституция, такова структура государственной власти во время военного положения. Соответственно, за все хорошие эффективные решения, а также за неудачные, неэффективные, коррупционные президент как человек, который принимает кадровые решения (назначение и увольнение), конечно, несет ответственность за своих подчиненных.

И если мы в военном положении, здесь исходили из того, что в армии генерал несет ответственность за последнего солдата в своей армии, за то, что он делает. Так же и президент несет ответственность — по крайней мере за тех людей, кого он назначает, согласно его полномочиям.

Второе. Конечно, надо вспомнить тот факт, что в Украине, несмотря на то, что у нас президент является отдельной ветвью власти и не относится к исполнительной, но так исторически сложилось, что все президенты решающим образом влияли на структуру и решения исполнительной власти. Так было и до Зеленского, и при нынешней Конституции, возможно, так будет потом. Но сейчас это так тоже есть, и так было до войны.

Более того, после избрания Владимира Зеленского в 2019 году в его руках сконцентрировались невероятной величины полномочия, потому что его партия единолично сформировала парламентское большинство. И правительство формировалось его партией, по его прямому указанию. Так было и после начала полномасштабного вторжения.

Поэтому и по полномочиям, и по традиции президент несет прямую ответственность за тех, кого он назначил.

И мы спросили людей: считают ли они, что он и несет ответственность также за те нарушения, которые совершают его непосредственные подчиненные? 78% сказали, что да.

И последнее, что интересно очень: как реагирует наша власть. Хочу сказать, что эти данные о 78% впервые были обнародованы 5 августа, кстати, в статье на NV, на вашем сайте, где речь шла об отношении граждан к обороне.

В этой статье я написал, что надо эти сигналы о секторе обороны учесть, потому что 78% людей возлагают на президента прямую ответственность за коррупцию. Поэтому все негодяи или коррупционеры, которые принимают неэффективные, откровенно преступные коррупционные решения, подрывают и эффективность, и обороноспособность государства, и подрывают доверие общества к президенту. Первый сигнал прозвучал 5 августа, а 11 сентября мы провели мероприятие, потому что у нас было еще несколько вопросов, мы немного в эту тему углубились, как люди оценивают коррупцию.

— Это может быть достаточно конкретным ответом и Арахамии, и Федорову, которые говорят, что это все манипуляция. Если бы задали тот же вопрос и дали разные варианты ответа, конечно, результат был бы другим просто потому, что это был бы другой вопрос.

— О других вариантах. Обсудим. А кого Михаил Федоров хочет поставить во главе правительства и военных администраций, кроме президента? Может он знает какого-то субъекта?

— Я не знаю. Думаю, по его мнению, там могло бы быть Правительство или отдельно Минобороны, или Генштаб. Мне кажется, что такой резкий и синхронизированный ответ от главных лиц страны связан с тем, что они шокированы, что результат именно такой. А удивил ли вас результат, который вы увидели? Напомню, 78% респондентов считают, что именно президент Украины отвечает за ту коррупцию, которая есть в правительстве или военных администрациях.