«Это будет большая ошибка». Зеленский отреагировал на заявление диктатора Лукашенко о готовности Беларуси вступить в войну

16 февраля, 23:48
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Зеленский надеется, что диктатор Лукашенко не вступит открыто в войну (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Зеленский надеется, что диктатор Лукашенко не вступит открыто в войну (Фото:BelTA/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко о готовности отправить в Украину войска.

Об этом сообщает BBC.

«Надеюсь, Беларусь не вступит в войну. Если это произойдет, мы будем сражаться и выживем», — заявил президент.

Он заявил, что белорусский режим сделает «большую ошибку», если снова позволит использовать Беларусь для наступления российских войск.

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Ранее белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что отправит белорусскую армию воевать против Украины, если «хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать».

«Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси только в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей», — сказал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что страна-агрессор Россия будет дальше склонять белорусского диктатора Александра Лукашенко к прямому участию Беларуси в войне против Украины.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что встреча двух диктаторов запланирована на пятницу, 17 февраля. О формате переговоров и обсуждаемых вопросах — не рассказал.

https://www.youtube.com/watch?v=py4ulI0zftM
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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