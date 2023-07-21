Сначала победа, потом — фонтаны и брусчатка — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на резонансные расходы бюджетов на ремонты дорог и культуру во время войны.
«Отдельно хочу обратиться ко всем представителям местной власти в нашей стране: люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно», — заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что «брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа».
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Последнюю неделю в украинском обществе возникло недовольство из-за выделения во время войны денег на ремонт дорог, съемки сериалов и обновление стадионов. Люди уверены, что городские и государственные бюджеты должны быть максимально направлены на усиление ВСУ.