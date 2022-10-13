Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью.
Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
Зеленский заявил, что контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной.
Глава государства напомнил, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля 2022 года.
Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию Украины.
Зеленский заявил, что Кабмину предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов Украины и ее граждан.
В петиции от 4 июля 2022 года предлагается отменить безвизовый режим с Беларусью.
"Свободный въезд граждан Беларуси угрожает национальной безопасности", - говорится в обращении.
Кабинет министров в пятницу, 17 июня, принял решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Решение вступает в силу с 1 июля 2022 года — после этого граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы.
Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработатьэтот вопрос.