Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью 13 октября, 10:56 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене безвиза с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский заявил, что контролирует меры, направленные на усиление режима осуществления контроля за пересечением гражданами Беларуси границы с Украиной.

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Глава государства напомнил, что граница Украины с Беларусью закрыта на въезд для граждан Беларуси и других иностранцев в соответствии с распоряжением Кабмина от 26 февраля 2022 года.

Таким образом, все пункты пропуска на границе с Беларусью закрыты, кроме одного на Волыни, работающего в ограниченном режиме, где осуществляется оформление граждан Украины, возвращающихся на территорию Украины.

Зеленский заявил, что Кабмину предложено рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос в соответствии с компетенцией, а также продолжить соответствующую работу с учетом развития ситуации, реализации мер по защите национальных интересов Украины и ее граждан.

В петиции от 4 июля 2022 года предлагается отменить безвизовый режим с Беларусью.

"Свободный въезд граждан Беларуси угрожает национальной безопасности", - говорится в обращении.

Кабинет министров в пятницу, 17 июня, принял решение о прекращении действия соглашения о безвизовом режиме с Россией. Решение вступает в силу с 1 июля 2022 года — после этого граждане страны-агрессора не смогут попасть в Украину без визы.

Ранее президент Владимир Зеленский объявил, что Украина вводит визовый режим для россиян в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

В начале мая петиция о введении визового режима для граждан России, зарегистрированная 11 февраля, набрала необходимые 25 тысяч подписей. 25 мая Владимир Зеленский ответил на петицию и направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой обработатьэтот вопрос.