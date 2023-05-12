«В Украине никогда не воцарятся чужие флаги». Зеленский отметил успехи украинских защитников на фронте 12 мая, 00:41 Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 11 мая, отметил успехи Сил обороны на поле боя и подписал указ о награждении бойцов.

Глава государства поблагодарил защитников Украины за особые достижения с начала недели. Он отметил бойцов:



оперативно-стратегической группировки войск Хортица — 3-ю и 5-ю отдельные штурмовые бригады, 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, которые « чрезвычайно успешно» уничтожают российских оккупантов;

чрезвычайно успешно» уничтожают российских оккупантов; оперативно-стратегической группировки войск Таврия — 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени Гетьмана Данила Апостола, 55-ю отдельную артбригаду Запорожская Сечь, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка и 79-ю отдельную бригаду ДШВ — «за стойкость на позициях, силу в боях и вдохновение к победе»;

оперативно-стратегической группировки войск Одесса — бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова — за эффективное уничтожение мест сосредоточения оккупантов;

артиллерийских расчетов 63-й ОМБр — за умелое уничтожение вражеской техники на поле боя;

бойцов 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии — за оборону Донбасса и умение силами разведки и артиллерии « подвигать некогда „вторую армию мира“ ниже и ниже в списке военных сил»".

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«Никогда на нашей земле не будут господствовать чужие флаги и никогда наши люди не будут отданы на порабощение. Стойкость в боях сейчас, мощь в наших активных действиях, отвага и меткость наших воинов каждый день и каждую ночь — это независимость Украины, которая будет всегда. Которую мы усиливаем и будем усиливать», — подчеркнул Зеленский.

Он рассказал, что провел несколько совещаний по поводу международных усилий Украины, и пообещал скоро сообщить важные новости для обороны и отношений Киева с партнерами.

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский 10 мая заявил, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км. Он поблагодарил 3-ю штурмовую бригаду за мощный удар по оккупантам.