«В Украине никогда не воцарятся чужие флаги». Зеленский отметил успехи украинских защитников на фронте

12 мая, 00:41
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Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский (Фото:ОП)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 11 мая, отметил успехи Сил обороны на поле боя и подписал указ о награждении бойцов.

Глава государства поблагодарил защитников Украины за особые достижения с начала недели. Он отметил бойцов:

  • оперативно-стратегической группировки войск Хортица — 3-ю и 5-ю отдельные штурмовые бригады, 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода, которые «чрезвычайно успешно» уничтожают российских оккупантов;
  • оперативно-стратегической группировки войск Таврия — 44-ю отдельную артиллерийскую бригаду имени Гетьмана Данила Апостола, 55-ю отдельную артбригаду Запорожская Сечь, 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка и 79-ю отдельную бригаду ДШВ — «за стойкость на позициях, силу в боях и вдохновение к победе»;
  • оперативно-стратегической группировки войск Одесса — бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова — за эффективное уничтожение мест сосредоточения оккупантов;
  • артиллерийских расчетов 63-й ОМБр — за умелое уничтожение вражеской техники на поле боя;
  • бойцов 1-й и 14-й бригад оперативного назначения Нацгвардии — за оборону Донбасса и умение силами разведки и артиллерии «подвигать некогда „вторую армию мира“ ниже и ниже в списке военных сил»".

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«Никогда на нашей земле не будут господствовать чужие флаги и никогда наши люди не будут отданы на порабощение. Стойкость в боях сейчас, мощь в наших активных действиях, отвага и меткость наших воинов каждый день и каждую ночь — это независимость Украины, которая будет всегда. Которую мы усиливаем и будем усиливать», — подчеркнул Зеленский.

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Он рассказал, что провел несколько совещаний по поводу международных усилий Украины, и пообещал скоро сообщить важные новости для обороны и отношений Киева с партнерами.

https://www.youtube.com/embed/ubWyh3a5ig0

Командующий Восточной группировки войск Александр Сырский 10 мая заявил, что защитники Украины проводят эффективные контратаки на Бахмутском направлении, благодаря чему на некоторых участках фронта российские оккупанты отступили на дистанцию до 2 км. Он поблагодарил 3-ю штурмовую бригаду за мощный удар по оккупантам.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Нацгвардия Украины Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Сухопутные войска Война России против Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) силы обороны

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