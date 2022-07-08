Поддержка Британии — глобальна. Зеленский отметил особую роль Джонсона в помощи Украине 8 июля, 00:08 Владимир Зеленский и Борис Джонсон в Киеве (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подчеркнул особую харизму и лидерские качества премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в поддержке Украины.

«Сегодня главной темой в Украине стала британская. Решение Бориса Джонсона оставить должность главы партии и премьер-министра. Днем я говорил с ним, поблагодарил за поддержку, которую мы получили с первого дня российского террора», — заявил Зеленский.

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Глава государства напомнил, какое количество современного и качественного оружия было предоставлено правительством Джонсона. С 24 февраля только на нужды безопасности Великобритания выделила Украине 2 миллиарда фунтов.

Зеленский назвал «действительно глобальной» поддержку Великобритании, отметив, что поддержка Украины не снизится после ухода Джонсона.

«Неудивительно, что украинцы испытывают личную благодарность Борису. Но все же не забывайте, что отношения мы строим между государствами. Поддержка Великобританией Украины не должна измениться, что бы ни происходило в лондонских властных кругах. И Борис, и все наши друзья в Соединенном Королевстве заверили меня в этом», — заявил Зеленский.

Борис Джонсон, который активно поддерживал Украину после начала полномасштабного вторжения России, 7 июля объявил, что подает в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Он намерен остаться на должности премьера до осени, пока не будет избран новый лидер политсилы, который заменит его на посту.

Джонсон также обратился к украинцам и подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину при любых обстоятельствах и выполнит все свои обещания. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 июля Джонсон заверил его, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину и поставлять ей военную помощь столько, сколько потребуется.



Начиная с 5 июля количество отставок в британском правительстве и правящей Консервативной партии превысило 50, сообщает BBC. Министры, среди которых бывшие соратники Джонсона, призывали премьера добровольно уйти в отставку.

Первыми 5 июля подали в отставку канцлер казначейства Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид.



Скандал разгорелся после того, как на прошлой неделе член Консервативной партии Крис Пинчер подал в отставку с поста заместителя главного кнута из-за обвинений в том, что он пьяным домогался до двух мужчин в клубе в центре Лондона. В своем письме он заявил, что слишком много выпил и «поставил себя и других в неловкое положение».



Позже в таблоидах появились новые обвинения против Пинчера, в том числе о его поведении по отношению к двум депутатам-консерваторам. Сам он эти обвинения отрицал.

Незадолго до отставки первых министров Борис Джонсон сказал, что назначение Пинчера было ошибкой, и принес свои извинения.



Пресс-секретарь британского премьера признал, что его информировали о жалобе на Пинчера в 2019 году, сообщает The Guardian. Несмотря на это, Джонсон снова назначил Пинчера на должность в феврале 2022 года. Представитель Даунинг-стрит предположил, что Джонсон мог забыть, что его информировали о жалобе, пишет Sky News. До этого на Даунинг-стрит несколько дней утверждали, что премьер не знал о конкретных обвинениях в отношении Пинчера.



6 июня Борис Джонсон получил вотум доверия от депутатов-консерваторов и сохранил свой пост. За премьера проголосовали 58,8% депутатов. Голосование проходило на фоне скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Повторный вотум недоверия премьеру нельзя было инициировать в течение 12 месяцев.

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