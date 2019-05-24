Зеленский отменил указы Порошенко о назначении и увольнении членов Нацсовета по вопросам телевидения Сегодня, 12:14 12129 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы Петра Порошенко о назначении и увольнении членов Нацсовета по телевидению.

Указ № 322/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины обнародован на сайте главы государства.

Другим указом № 323/2019 Зеленский отменил указ Порошенко Об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Указом № 324/2019 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ранее председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку.

Позже президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета.

4 мая Порошенко назначил членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко.