Зеленский отменил указ Януковича о присвоении Национальному университету обороны имени Черняховского 16 июня, 19:38 16 июня 2023 года в Национальном университете обороны Украины состоялись торжества в честь выпуска с участием Владимира Зеленского (Фото:president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о присвоении Национальному университету обороны Украины имени Ивана Черняховского.

Соответствующий указ Зеленского был опубликован на сайте прездента Украины 16 июня 2023 года и вступает в силу со дня опубликования.

Янукович присвоил имя советского генерала армии Ивана Черняховского Национальному университету обороны за год до своего бегства из Украины — 22 февраля 2013 года.

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16 июня 2023 года Зеленский также принял участие в торжествах по случаю выпуска слушателей Национального университета обороны.

В настоящее время в Национальном университете обороны осуществляется подготовка специалистов в шести областях знаний по десяти специальностям и 52 образовательным программам в семи институтах и 12 учебно-научных центрах.

