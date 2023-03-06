«Держать оборону и усиливаться». Зеленский опроверг резонансную публикацию Bild о разногласиях с Залужным по Бахмуту 6 марта, 23:04 Владимир Зеленский и Валерий Залужный (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг публикацию Bild о том, что якобы между ним и главкомом Валерием Залужным есть разногласия по Бахмуту.

В своем вечернем видеообращении президент подчеркнул, что на Ставке главнокомандующего заслушал и Залужного, и командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

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«Бывает, к сожалению, много дезинформационных сообщений от тех, кто даже слышать не может абсолютно закрытых разговоров об обороне. Но что-то там утверждает о каких-то решениях по вопросам обороны. Сегодня на ставке я прямо задал вопрос и командующему Хортицей генералу Сырскому, и главкому Залужному о том, какой они дальше видят оборонную операцию на Бахмутском направлении: отойти или продолжать оборону и усиливаться в городе. Оба генерала ответили не отходить и усиливаться. Эта позиция была единогласно поддержана ставкой. Других позиций не было», — заявил он.

Зеленский также сказал Залужному найти силы, чтобы помочь военнослужащим в Бахмуте.

«Нет такой частицы Украины, чтобы сказать о ней, что якобы от нее можно отказаться. Нет такого украинского окопа, в котором стойкость и героизм наших бойцов были бы не ценными. Оккупант убивает за сам факт, что мы украинцы», — заявил он.

Бои за Бахмут идут с июля 2022 года. В Генштабе ВСУ сообщили, что армия РФ продолжает пытаться окружить и захватить город Бахмут, но ее действия безуспешны. На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК Вагнер и других регулярных частей армии России.

Министр обороны Алексей Резников оценил ежедневные потери РФ в боях за Бахмут в 500 человек убитыми и ранеными.



28 февраля заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что в Бахмут направили подкрепление. Удержание города, заверила она, является военным, а не политическим решением.

Аналитики ISW также считают, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Бахмут и заставить украинские войска отступить, хотя обеспечили себе позиционное преимущество в определенных районах города.



Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что массового отвода украинских войск из города Бахмут не происходит, а осуществляется плановая ротация.