Зеленский опроверг, что Украина предлагала Лукашенко «пакт о ненападении» 24 января, 16:21 Диктатор Александр Лукашенко (Фото:Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS)

«Все, что Украина официально предлагает, вы все это слышите. Могу еще раз подчеркнуть, что Украина нападать на Беларусь не собирается и никогда не собиралась, таких намерений нет», — ответил глава государства на уточняющий вопрос BBC.

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Он добавил, что уверен в том, что большинство беларусов и беларусских военных не хотят идти с оружием в Украину.

Ранее приспешник российского диктатора, самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко заявил, что украинские власти предлагали ему заключить некий «пакт о ненападении».

Пресс-секретарь МИД Олег Николенко после этого сказал, что страна-агрессор Россия всячески пытается вовлечь Беларусь в непосредственную войну, и предостерег Минск от возможных агрессивных планов.

«Со своей стороны подтверждаем отсутствие каких-либо агрессивных намерений по отношению к Беларуси», — подчеркнул он.



Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов 21 января назвал информацию о возможной угрозе вторжения Беларуси в Украину частью российской психологической операции. По его словам, об отсутствии угрозы из Беларуси свидетельствуют численность ударной группировки и готовность сил и средств в стране.

23 декабря в американском Институте изучения войны сообщили, что РФ с октября создает условия для нового вторжения на север Украины. Однако пока нет доказательств активной подготовки ударных сил в Беларуси к наступлению.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный считает, что в феврале 2023 года Россия может пойти в новое большое наступление. В частности, эти действия могут начаться с территории Беларуси по направлению к Киеву.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не видят перемещений техники и личного состава врага возле границы.

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вокруг столицы создано несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км, а граница с Беларусью представляет собой «сплошные завалы и минные поля».