Страна-террорист проводит Вербное воскресенье, атакуя жилые дома в Запорожье — Зеленский 9 апреля, 22:45 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский напомнил, что государство-террорист Россия обстреляла ракетами жилой дом в Запорожье в Вербное воскресенье, 9 апреля. В результате этой атаки погибли два человека, в том числе 10-летняя девочка.

«Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300. Попадание в жилой дом. Три человека были в нем: мужчина, женщина и ребенок — девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла, мужчина тоже», — сказал президент в вечернем видеообращении.

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Зеленский добавил, что женщина находится в тяжелом состоянии в больнице, ей оказывается помощь. Украинский лидер выразил соболезнования родным погибших.

«Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества. Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать — как, но должны быть уверены, что зло — проигрывает. Должны верить. И мы — верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы — приближаем. И мир — вместе с нами», — сказал он.

Оккупационная армия обстреляла частный сектор Запорожья в ночь на 9 апреля.