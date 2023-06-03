«Скажу вам откровенно». Зеленский ответил, опасается ли возвращения Трампа в Белый дом — интервью WSJ 3 июня, 12:04 Зеленский сомневается, что Трамп действительно смог бы остановить российскую агрессию (Фото:Скриншот видео The Wall Street Journal)

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что опасается возможных перемен в политике Белого дома в случае возвращения туда Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью американскому изданию The Wall Street Journal.

«В такой ситуации, когда идет поддержка, ты боишься перемен. И скажу вам откровенно, когда вы говорите о смене администрации… Как я к этому отношусь? Как любой человек. Ты хочешь перемен в лучшую сторону, но может быть по-другому», — объяснил глава государства.

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Что же касается заявлений Трампа о том, что он якобы способен прекратить войну РФ против Украины в течении суток, то, по словам Зеленского, у экс-президента США была возможность остановить российскую агрессию, однако ничего для этого так и не сделал.

«Конечно, хочется завершить войну как можно скорее. Это не связано с администрацией (президента США — ред.). Будет ли она такая же, или же она смениться. Президент Байден — он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп. Если мы говорим об администрации. Но при этом мы должны понимать, что тогда не было полномасштабной войны. И я не знаю, как бы действовал Трамп. Я не понял, почему Дональд Трамп говорил: „Я бы за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского (за стол переговоров — ред.), двух президентов, и завершил бы войну“. Ну, он мог тогда это сделать, когда он был (президентом США — ред.). Но этого не происходило. Да, вопрос был не таким острым тогда, потому что не было полномасштабного вторжения, если анализировать, но тем не менее. Были оккупированы наши территории», — отметил украинский лидер.