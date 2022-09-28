«$2,5 млрд можно отдать ВСУ». Кто затягивает конфискацию имущества российских олигархов — Зеленский, его Офис или СНБО. Интервью с Шабуниным 28 сентября, 16:27 Эксклюзив НВ Виталий Шабунин, глава Центра противодействия коррупции (Фото:НВ)

После полномасштабного вторжения РФ Украина «санкционировала» лишь одного российского олигарха — Высший антикоррупционный суд конфисковал активы бывшего владельца Vodafone Украина Владимира Евтушенкова.

Почему такое решение пока единственное в Украине, хотя подобных активов на территории государства находится на 2,5 миллиарда долларов, в интервью Радио НВ рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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— Вышло несколько статей на Экономической правде, где речь идет о санкциях в отношении российских олигархов, по сути виновных в ужасах, которые происходят сейчас на территории Украины. Но эти санкции, даже когда предлагаются, иногда очень задерживаются, а иногда идеи о них теряются. Возможно, у вас есть другая трактовка этого процесса?

— Давайте разделим на два больших сегмента.

Сегмент первый. Имущество, которое сейчас есть в Украине. Не достать его — это просто грех. Другая часть — это имущество российских олигархов за рубежом. Давайте остановимся на том, что для нас ближе, а соответственно, может быть забрано гораздо быстрее — то, что есть в Украине.

По нашим скромным подсчетам, такого имущества где-то на 2,5 миллиарда долларов. 2,5 миллиарда долларов лежит у нас под ногами, которые нужно просто взять и отдать ВСУ.

Сейчас это имущество приносит доходы российским, путинским олигархам — [Аркадию] Ротенбергу, [Олегу] Дерипаске, [Владимиру] Лисину, многим другим людям, мы их всех знаем.

Простой вопрос: может ли украинская власть законным способом быстро забрать такие активы? Ответ очень прост. Может. Пять месяцев действует закон, позволяющий очень быстро забрать активы российских олигархов. Простая процедура. СНБО налагает санкцию специального вида с блокировкой активов. Минюст идет в Антикоррупционный суд, где через 10 дней в первой инстанции [принимается] первое решение, пять дней — на апелляцию, второе решение второй инстанции. Все, актив изъят.

А дальше государство решает — продает его, оставляет в управлении, получает прибыль, как может быть с Ocean Plaza — одним из крупнейших ТРЦ в Киеве.

Работает ли эта процедура? Работает. У нас есть первый прецедент ее использования с путинским оружейным олигархом [Владимиром] Евтушенковым. Тогда удалось изъять. Это было несколько недель назад.

Вопрос, почему этот олигарх только один? Прекрасный вопрос к СНБО. Потому что они приступают к процедуре. И только после их решения и вступления этого решения в силу указа президента Минюст может идти в суд. Потому мы сейчас стоим на первом этапе. Мы на пятом месяце действия закона ждем, чтобы СНБО внес под эти специализированные санкции российских олигархов. Пока СНБО этого не делает.