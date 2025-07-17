Зеленский подал в Раду кандидатуру Свириденко на должность премьер-министра

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о назначении Юлии Свириденко на должность премьер-министра .

Об этом в Telegram сообщил заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, народный депутат от Слуги народа Александр Качура.

16 июля Верховная Рада Украины отправила правительство премьер-министра Дениса Шмыгаля в отставку. «За» проголосовал 261 депутат, «против» не выступил никто, сообщил нардеп от фракции Голос Ярослав Железняк.

Денис Шмыгаль работал премьер-министром Украины с 4 марта 2020 года — дольше, чем кто-либо из его предшественников на этой должности. Исторический рекорд Украины он побил еще в феврале 2024 года, когда проработал на посту более 1460 дней — дольше Николая Азарова (возглавлял Кабмин с марта 2010 по январь 2014 года).

Президент Владимир Зеленский предложил министру экономики Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Денису Шмыгалю он предложил должность министра обороны, заявив, что его опыт «точно будет полезным» на этой должности.