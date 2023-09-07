«У Зеленского нет вариантов». Почему президент ветирует скандальный закон о декларировании и какие нас ожидают кадровые риски — Железняк

7 сентября, 20:25
NV Премиум
Поделиться:
Президент Украины Владимир Зеленский, 6 сентября 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, 6 сентября 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Автор: Богдан Амосов

Ярослав Железняк, нардеп, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, объяснил Radio NV, почему президент Украины Владимир Зеленский ветирует скандальный закон об электронном декларировании чиновников.

Читайте также:

Теперь петицию должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский (Фото:НАПК) Петиция к Зеленскому с призывом ветировать законопроект о е-декларировании набрала 25 тысяч подписей за три часа

 — Пока у нас была реклама, я следил, что появилось еще +100 подписей. Вы видели, чтобы когда-то так быстро петиции набирали количество голосов?

— Нет, это рекорд. Мы вчера за два часа собрали 25 тысяч. Очень странно, за ночь где-то прибавилось восемь или девять тысяч. У меня сейчас маленький ребенок, и я просто часто просыпался сегодня ночью, проверял. Кажется, не только я сегодня ночью не спал, прямо много людей подписывали ночью. Сейчас 59 284. Вчера в первый час настолько активно раскрутили эту петицию, что положили сервак в Офисе президента, пришлось им его поднимать.

Видео дня

— У вас есть объяснение, почему ваши коллеги по парламенту не захотели голосовать за правку о немедленном открытии реестра деклараций?

Теги:   Украина Владимир Зеленский Электронное декларирование Радио NV Ярослав Железняк

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X