«У Зеленского нет вариантов». Почему президент ветирует скандальный закон о декларировании и какие нас ожидают кадровые риски — Железняк 7 сентября, 20:25 NV Премиум Президент Украины Владимир Зеленский, 6 сентября 2023 года (Фото:Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard via REUTERS)

Ярослав Железняк, нардеп, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, объяснил Radio NV, почему президент Украины Владимир Зеленский ветирует скандальный закон об электронном декларировании чиновников.

— Пока у нас была реклама, я следил, что появилось еще +100 подписей. Вы видели, чтобы когда-то так быстро петиции набирали количество голосов?

— Нет, это рекорд. Мы вчера за два часа собрали 25 тысяч. Очень странно, за ночь где-то прибавилось восемь или девять тысяч. У меня сейчас маленький ребенок, и я просто часто просыпался сегодня ночью, проверял. Кажется, не только я сегодня ночью не спал, прямо много людей подписывали ночью. Сейчас 59 284. Вчера в первый час настолько активно раскрутили эту петицию, что положили сервак в Офисе президента, пришлось им его поднимать.

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— У вас есть объяснение, почему ваши коллеги по парламенту не захотели голосовать за правку о немедленном открытии реестра деклараций?