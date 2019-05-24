Зеленский очень удивил. Главное из интервью с новым начальником Генштаба Русланом Хомчаком Вчера, 18:03 4976 Цей матеріал також доступний українською Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook Хомчак считает, что в армию должна быть очередь, и не думает, что сейчас можно отменить призыв Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine via Facebook

Назначенный на должность начальника Генштаба одним из первых указов президента Владимира Зеленского Руслан Хомчак дал интервью УНИАН.

Приводим его главные заявления.

О президенте Владимире Зеленском: Познакомился с сегодняшним президентом после его победы во втором туре. Это было просто общение. Общались на украинском языке. Президент меня изучал, расспрашивал об Иловайске. Затем мы пообщались о том, какую должность я занимаю, кем я был. Я был очень удивлен, потому что он ставил вопросы с пониманием дела.

О военных, которые не отдали честь Владимиру Зеленскому: В том, что кто-то не отдал воинское приветствие президенту, я не вижу никакого двойного дна. Я прекрасно знаю генерала Лунева (командующий Силами специальных операций Игорь Лунев — ред.). Возможно, переволновался. Никакого демарша нет, в этом я уверен. Он профессионал, военный, он не политик и в политику не влезает.

Об изменениях в армии: Цели снимать всех с должностей у меня нет. У меня нет кумовьев, друзей, которых я хочу куда-то поставить. Сегодня, к сожалению, очереди в армию нет, а она должна быть. Сегодня отношение общества и власти к армии гораздо лучше, но люди не идут, значит есть проблема. Изучаем проблему, будем менять эту ситуацию.

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Об Иловайске: о событиях в Иловайске я знаю больше всех. Я был человеком, который видел это все. Я знаю, кому какие задачи ставились, кто кому докладывал, кто кому что говорил. Я выполнял приказ руководства. Были должностные лица и все выполняли свои задачи. Кто и как выполнял — ответ на это даст следствие. Это уголовное дело тайное, поэтому я не даю никаких интервью. Для меня этот бой не закончился, потому что до сих пор неизвестна судьба многих, кто пропал без вести… Я сделал все, что мог сделать. Наверное, главная моя проблема в том, что я остался жив. Я имел такую же возможность погибнуть, как и все, поэтому мне не стыдно. Тогда наличие генерала там (в Иловайске, — ред.) было элементом сдерживания для бойцов. У нас было много «предложений» с другой стороны. Но когда мне был предложен «выбор» оставить добровольческие батальоны, а выйти военным с техникой, мы на такое не пошли. Остались все вместе. И когда потом предложили оставить оружие и уйти без оружия, тоже никто не пошел.

О том, как выходил из Иловайская: Мы вышли из Иловайская в безопасную зону в город Комсомольск где-то 4−5 утра 31 августа. Я связался с руководителем АТО, генералом Муженко по телефону и сказал, чтобы прислали вертолет, потому что у нас раненные. Наша группа состояла из 14 человек, мы с собой тащили бойца тяжело раненого в плечо. После выхода нас вывезли в Старую Ласпу, туда подходила первая бригада оперативного назначения Нацгвардии, они оказали помощь раненому, кофе и чаем нас угостили, потому что не ели несколько дней вообще, а воду пили из Кальмиуса… За нами пришел вертолет. Мы прилетели в 61-й госпиталь. Я там пересел в другой вертолет, с десантниками, через 50 минут был в штабе АТО в Краматорске и сидел перед руководителем АТО, командующим Нацгвардии, министром обороны. Доложил им всю ситуацию. Это было 8−9 утра 31 августа. А на утро 1 сентября я был в Администрации президента и докладывал о состоянии дел президенту. Докладывал, что все, кто выходили из Иловайска, — это герои. Это был момент, когда россияне поняли, что дальше идти нельзя, потому что украинцы идут на смерть, но не сдаются.

Об изменении главнокомандующего в зоне ООС Порошенком: Я бы не менял человека, который год владел ситуацией полностью, знал и руководил. Какими мыслями руководствовался президент, я не знаю.

Об Александре Сирском: Он прекрасно знает театр военных действий. Вопрос, что он якобы не справится с обязанностями, не стоит. Но если в процессе кадровых перестановок придется что-то изменить, он вечно там не будет, на той должности.

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О возможности открытого вторжения России: Я думаю, что завтра прямого вторжения не будет. Потому что для любого вторжения должна быть цель. Если цели нет, то просто идти убивать никто не будет.

О том, можно ли разрешить конфликт на Донбассе военным путем: Чисто военного варианта я не вижу.

О захвате украинских кораблей и моряков в Керченском проливе: Конечно, не надо было подвергать моряков угрозе. Очень плохо, что они в плену, но хорошо, что они живы, учитывая, что по ним открыли огонь и они могли погибнуть. Я уверен, что из плена их освободят. Я сегодня еще не общался с командующим ВМС, я его спрошу — чем он руководствовался, прогнозировал ли он это все. У нас не так много морских судов для того, чтобы мы могли их так раздавать.

О Геннадие Корбане: Не думаю, что он посоветовал меня на должность. Я с Геннадием Корбаном не общался четыре года. После того, как он покинул страну, у нас контакты, к сожалению, были прекращены. Когда пишут, что Хомчак на три дня пропал после выхода из Иловайска, а потом прятался на даче у Корбана, то я хотел бы знать, а где у Корбана дача, в Украине ли она.

Об Игоре Коломойском: Я был командиром 6-го армейского корпуса в Днепре (В то время Днепропетровск), мы там сформировали оперативное командование Юг, которое территориально отвечало за 11 областей юго-востока. Когда после Революции Достоинства Игорь Валерьевич был назначен председателем Днепропетровской ОГА, и когда я увидел, что Днепр в один момент стал украинским городом, я был удивлен. Я, как руководитель командования, не мог не сотрудничать с председателями областных администраций, в том числе и с Игорем Валерьевичем. Поскольку мой штаб находился в 5 минутах езды от ОГА, у нас с ним была возможность общаться чаще. Когда я тогда ехал в зону АТО руководителем сектора Б, то он подарил мне белый бронированный микроавтобус. В том числе тот микроавтобус спасал жизни.

Об отмене призыва: Я не думаю, что этот вопрос сейчас насущный. Для того, чтобы отменить призыв, надо подготовить такую систему допризывной подготовки молодежи, чтобы действительно они завтра могли стать на защиту государства.

О незаконной аннексию Крыма: Если бы тогда мы владели всей информацией, возможно, все было бы по-другому. По состоянию на 2014 год те войска, которые были в моем подчинении, были или сокращены или очень сокращены. Конечно, военные должны действовать, но, понимаете, какая ситуация была в Крыму — Россия готовилась забрать Крым с момента, когда Украина стала независимой. Вопрос возникает, кто и что делал с тех пор, чтобы этого не допустить. Чтобы военные могли начинать стрелять, должно быть определено соответствующее состояние в регионе, или в государстве.

НВ