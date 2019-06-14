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Зеленский объявил голосование в Facebook за кандидатов на пост главы Львовской ОГА

14 июня, 18:44
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Зеленский объявил голосование в Facebook за кандидатов на пост главы Львовской ОГА - фото

Владимир Зеленский / Facebook

Кандидаты на пост председателя Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области принять участие в назначении председателя областной государственной администрации.

Он выдвинул три кандидатуры на должность председателя Львовской ОГА: 43-летнего директора ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместителя генерального директора ОАО ДТЭК Западэнерго Дениса Шмигаля, 38-летнего директора компании Эко-Оптима Максима Козицкого и 35-летнего Маркияна Мальского, главы западно филиала юридической компании Arzinger.

«Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?», - написал глава государства в Facebook.

Теги:   Львовская область Львовская ОГА Владимир Зеленский

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