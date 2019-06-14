Зеленский объявил голосование в Facebook за кандидатов на пост главы Львовской ОГА
Президент Украины Владимир Зеленский предложил жителям Львовской области принять участие в назначении председателя областной государственной администрации.
Он выдвинул три кандидатуры на должность председателя Львовской ОГА: 43-летнего директора ДТЭК Бурштынская ТЭС, заместителя генерального директора ОАО ДТЭК Западэнерго Дениса Шмигаля, 38-летнего директора компании Эко-Оптима Максима Козицкого и 35-летнего Маркияна Мальского, главы западно филиала юридической компании Arzinger.
«Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще - кто вам больше нравится?», - написал глава государства в Facebook.