Зеленский — об увольнении областных военкомов: Бойцы говорят о проблемах с комплектованием 18 августа, 06:14 Владимир Зеленский в Запорожской области, 15 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский прокомментировал решение заменить всех областных руководителей ТЦК и СП (бывшие военкоматы) боевыми офицерами.

В вечернем обращении в четверг, 17 августа, глава государства напомнил, что ввел в действие решение СНБО об итогах проверки военкомов и работы ТЦК в целом. Он рассказал, что центры комплектования ждет полная замена руководящего состава.



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«Воины, которые реально прошли боевые действия, реально понимающие, как и кого надо отбирать для наших сил обороны и безопасности, — именно такие воины будут руководить работой территориальных центров комплектования. Этой системе нужно достоинство. Этой системе нужна рациональность. Этой системе нужно умение дать фронту именно таких людей, которые могут усилить нашу оборону», — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, в каждой из 16 боевых бригад, которые он посетил в течение недели, защитники рассказывали о проблемах с комплектованием, а начало этих проблем — в том числе в работе военкоматов.

«Их работа должна стать другой. И она станет. Благодаря боевым офицерам», — добавил он.

17 августа Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 11 августа об увольнении руководителей областных ТЦК и назначении на их место боевых офицеров.

«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Воины, которые прошли фронт и не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — говорил президент.

После скандала с расследованием о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове, который незаконно обогатился на 188 миллионов гривен, Зеленский заявил о проверках ТЦК по всей Украине.



По словам президента, по состоянию на 11 августа было известно об 112 уголовных производствах в отношении должностных лиц военкоматов, есть 33 подозрения. Злоупотребления зафиксировали в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская.

