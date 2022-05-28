«Все остальные там никто». Зеленский объяснил, почему будет вести переговоры только с Путиным 28 мая, 16:34 Цей матеріал також доступний українською Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что хочет говорить о войне только с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку в России больше никто ничего не решает.

Война России против Украины — главные события 28 мая

Об этом он рассказал в интервью нидерландскому каналу NOS.

«Вопрос не в том, что я хочу с ним (Путиным, — ред.) договариваться, вопрос в том, что там не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Поэтому неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, отправляет ли он делегацию поговорить с нами. Все эти люди — они никто, к сожалению», — сказал президент Украины.

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