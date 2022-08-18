«Это нелюди». Зеленский объяснил невозможность переговоров с РФ

18 августа, 02:15
Зеленский пообщался со студентами и преподавателями из Чили (Фото:Офис президента)

Зеленский пообщался со студентами и преподавателями из Чили (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах с РФ нет посредников, потому что их проведение, в принципе, невозможно.

«Мы годами хотели переговоров, зная, что в любой момент может произойти полномасштабное вторжение и что мы не можем жить постоянно с тем, что будет полномасштабная война. Мы понимали, кто наш сосед и что в целом происходит, но Россия выбрала этот путь, путь разрушения всего живого, что есть в Украине. Ей не нужен был никакой посредник», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что переговоры невозможно вести из-за того, что Кремль не хочет заканчивать войну.

«Поэтому иметь или искать посредников между страной, которая защищает свою землю, и страной, которая решила ее полностью разрушить… Они нелюди. Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну», — заявил Зеленский.

https://www.youtube.com/watch?v=vAfElur2_DM
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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Переговоры Чили Переговоры с Россией Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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