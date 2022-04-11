«Ты уже нерукопожатный». Зеленский заявил, что Путин несет ответственность за военные преступления в Украине 11 апреля, 15:53 Цей матеріал також доступний українською Зеленский обвинил Путина в военных преступлениях в Украине (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин является одним их тех, кто несет ответственность за военные преступления военных РФ в Украине.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом он сказал в интервью для американского телеканала CBS, отвечая на соответствующий вопрос.

«Я считаю, что он один из них. Все, кто принимал эти решения, давал приказы, выполнял, все причастны к этому. Есть люди у них в политике, которые голосовали за аннексию, оккупацию наших территорий, они все виновны. Нельзя сказать, что „я отдал приказ захватить и оккупировать Мариуполь“, а потом сказать, что „я не виноват в том, что когда захватывали Мариуполь, отрезали конечности людям — я не виноват“. Это цепочка, вы все связаны. От твоего приказа до выполнения есть расстояние и на этом расстоянии трупы», — пояснил Зеленский.

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Он также добавил, что Путин мог бы предотвратить все, что происходит сейчас в Украине.

«У них жесткая вертикаль выполнения приказов. Мы могли встретиться намного раньше и хотя бы поговорить. Это не про личности, это про войну между двумя государствами. И я говорю про диалог между лидерами этих государствами. Он мог это предотвратить, от него много чего зависело. Сейчас нельзя закрывать глаза и говорить, что „я этого не делал“. Если ты считаешь, что этого не делал, то должен сказать это в глаза мне и миру», — добавил украинский президент.

Зеленский также подчеркнул, что украинцы и весь мир будут помнить, что сделали российские военные.

«Они думают, что, если уничтожить Украину, никто не будет помнить о том, что сделали российские войска. Уничтожить весь народ невозможно. Ты (Путин — ред.) уже нерукопожатный. Весь мир этого не забудет, и мы в современном технологичном мире живем. Все есть: видео, аудио, будут книги, воспоминания», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 апреля — 47-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Украинские правоохранители подтвердили смерть 1222 жителей Киевской области, погибших в результате вторжения российских военных.



На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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