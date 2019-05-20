Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии противодействие агрессии РФ и предстоящие газовые переговоры 20 мая, 23:49 1489 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба АП Владимир Зеленский и Марош Шефчович пресс-служба АП

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

Об этом сообщили в Администрации президента Украины.

В ходе встречи собеседники обсудили проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина — ЕС — Россия по подготовке к подписанию газового контракта.

«Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода Северный поток-2», — подчеркнул Зеленский.

Также стороны обсудили противодействие агрессии Кремля на Донбассе и перспективы деоккупации Крыма.

По словам Зеленского, «сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, первым из которых является окончание войны на Донбассе». Он отметил важность усиления санкций против страны-агрессора — России.

«Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно — не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе», — подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом.

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Со своей стороны, Марош Шефчович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.

Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

Ранее еврокомиссар Йоханесс Ган заявил, что ЕС полностью поддерживаетЗеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.

2−3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.

В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.

Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.