Зеленский обсудил с вице-президентом Еврокомиссии противодействие агрессии РФ и предстоящие газовые переговоры
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.
Об этом сообщили в Администрации президента Украины.
В ходе встречи собеседники обсудили проведение очередного раунда трехсторонних переговоров в формате Украина — ЕС — Россия по подготовке к подписанию газового контракта.
«Как Президент Украины рассчитываю на дальнейшую поддержку Еврокомиссии в рамках переговорного процесса между Украиной, ЕС и РФ с целью заключения контракта на транзит российского природного газа газопроводами Украины после 2019 года. Мы также будем благодарны за солидарную позицию ЕС в вопросе противодействия реализации строительства газопровода Северный поток-2», — подчеркнул Зеленский.
Также стороны обсудили противодействие агрессии Кремля на Донбассе и перспективы деоккупации Крыма.
По словам Зеленского, «сейчас перед нашим государством стоит несколько вызовов, первым из которых является окончание войны на Донбассе». Он отметил важность усиления санкций против страны-агрессора — России.
«Усиление санкций в отношении Российской Федерации из-за агрессии — это наша действительно большая надежда. Я надеюсь, что санкционное давление со стороны ЕС будет продолжаться. Для нас это очень важно — не на словах. Это жизненно важно для Украины и тех людей, которых мы теряем на Донбассе», — подчеркнул глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина надеется на продолжение сотрудничества с Евросоюзом.
Со своей стороны, Марош Шефчович поздравил Зеленского с победой на президентских выборах и вступлением в должность.
Он также отметил, что ЕС высоко ценит продолжение европейской политики Украины.
20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
Ранее еврокомиссар Йоханесс Ган заявил, что ЕС полностью поддерживаетЗеленского и приглашает его осуществить первый визит в Брюссель.
2−3 мая советники Зеленского провели переговоры с представителями ЕС в Брюсселе.
В частности, команда Зеленского назвала ключевым приоритетом для новоизбранного президента возобновление переговоров в нормандском формате.
Также во время встречи советники Зеленского представили программу внешней политики нового главы государства и акцентировали внимание на необходимости усиления санкций против России.