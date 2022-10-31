Зеленский обсудил с Шольцем создание воздушного щита над Украиной

31 октября, 23:09
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Зеленский поблагодарил Германию за поставку системы ПВО IRIS-T (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Зеленский поблагодарил Германию за поставку системы ПВО IRIS-T (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем создание воздушного щита над Украиной после очередного массированного ракетного обстрела РФ.

В Twitter Зеленский сообщил, что проинформировал Шольца об очередном акте ракетного террора РФ. Он также поблагодарил Германию за поставку системы ПВО IRIS-T.

«Необходимо построить воздушный щит над Украиной», — пишет Зеленский.

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Президент и канцлер также отметили важность продолжения зерновой инициативы, чтобы не допустить шантажа мира голодом.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1587149440967663616?fbclid=IwAR0FviPdehMGNU40IUaxNGm3w2IB9gfzA6hs6A31H9gzjyGuKedwo7UbxMo

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T во время массированного ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 31 октября, отработал со 100% результатом.

https://www.youtube.com/embed/0UugPyXhaQs
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Владимир Зеленский Олаф Шольц

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