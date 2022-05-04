Зеленский обсудил с премьером Нидерландов способы привлечь к ответственности военных преступников

4 мая, 19:28
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте способы привлечения к ответственности военных преступников.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Зеленский в Twitter сообщил, что поддерживает постоянный диалог с Рютте.

«Рассказал ему о ходе боевых действий, обсудил с ним способы привлечения к ответственности военных преступников и представляющие взаимный интерес дипломатические вопросы», — написал Зеленский.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1521874969445208065
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Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что в Украине создали специальный орган, который будет заниматься поиском российских военных преступников для привлечения их к ответственности.

Сайт RussianWarCriminals создал интерактивную карту с данными российских военных преступников. На ней можно найти информацию о почти 140 тыс. военных, причастных к войне России против Украины.

Генеральний прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что в Украине сейчас открыто более 9 тысяч дел о военных преступлениях России.

https://www.youtube.com/embed/NKurNYIJ9r0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Нидерланды Марк Рютте Война в Украине Владимир Зеленский

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