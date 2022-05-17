Зеленский обсудил с Макроном эвакуацию украинцев с Азовстали и заявку Украины на вступление в ЕС

17 мая, 20:25
Цей матеріал також доступний українською
Лидер Франции Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Лидер Франции Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном операцию по спасению защитников Мариуполя с Азовстали и заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Война России против Украины — главные события 17 мая

«Завершил долгий и насыщенный телефонный разговор с Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из „Азовстали“ и видению перспектив переговорного процесса», — написал Зеленский в Twitter.

Видео дня
https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1526594695580766209

Украинский президент добавил, что затронул вопрос о поставках топлива в Украину и оборонную поддержку Франции, а также подготовку 6-го пакета санкций против РФ и возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.

«Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС», — добавил Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1526594697610813443

Пресс-служба Елисейского дворца отмечает, что Макрон сказал Зеленскому, что поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарного оборудования.

Макрон также повторил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена на заседании в июне.

Читайте также:

Зеленский заявил, что Макрон зря пытается найти выход из ситуации для России (Фото:Benoit Tessier/Reuters) Макрон предлагал пойти на уступки по суверенитету Украины, чтобы сохранить лицо Путину — Зеленский

Ранее Макрон говорил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий», и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова) или вышедших из него, вероятно, имея в виду Великобританию.

Последний раз Макрон и Зеленский говорили в конце апреля, тогда президент Франции пообещал усилить военную помощь Украине.

https://www.youtube.com/embed/PCQV1cK0lnM
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Франция Азовсталь Война в Украине Владимир Зеленский Эммануэль Макрон

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X