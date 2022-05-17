Зеленский обсудил с Макроном эвакуацию украинцев с Азовстали и заявку Украины на вступление в ЕС 17 мая, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Лидер Франции Эммануэль Макрон (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном операцию по спасению защитников Мариуполя с Азовстали и заявку Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

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«Завершил долгий и насыщенный телефонный разговор с Макроном. Рассказал о ходе боевых действий, операции по спасению военных из „Азовстали“ и видению перспектив переговорного процесса», — написал Зеленский в Twitter.

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Украинский президент добавил, что затронул вопрос о поставках топлива в Украину и оборонную поддержку Франции, а также подготовку 6-го пакета санкций против РФ и возможные пути экспорта украинской аграрной продукции.

«Предметно обсудили рассмотрение нашей заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС», — добавил Зеленский.

Пресс-служба Елисейского дворца отмечает, что Макрон сказал Зеленскому, что поставки оружия Францией будут продолжаться и увеличиваться в ближайшие дни и недели, как и поставки гуманитарного оборудования.

Макрон также повторил, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена на заседании в июне.

Ранее Макрон говорил, что вступление Украины в Евросоюз займет «несколько лет, возможно, несколько десятилетий», и предложил создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова) или вышедших из него, вероятно, имея в виду Великобританию.

Последний раз Макрон и Зеленский говорили в конце апреля, тогда президент Франции пообещал усилить военную помощь Украине.

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