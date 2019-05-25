Зеленский обсудил с главой Нацбанка сотрудничество Украины с МВФ Сегодня, 04:59 1434 Цей матеріал також доступний українською Yakiv Smolii / Twitter Глава НБУ Яков Смолий и президент Украины Владимир Зеленский Yakiv Smolii / Twitter

В пятницу, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский впервые на этой должности провел встречу с председателем Национального банка Яковом Смолием.

Об этом глава НБУ сообщил в Twitter.

По его словам, обсуждалось, в частности, сотрудничество с Международным валютным фондом и ситуацию в банковской системе Украины.

«Имел первую встречу с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно», — написал Смолий.

Ранее Смолий заявил, что не собирается уходить с должности главы Нацбанка в связи со сменой президента страны.

