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Зеленский обсудил с главой Нацбанка сотрудничество Украины с МВФ

Сегодня, 04:59
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Зеленский обсудил с главой Нацбанка сотрудничество Украины с МВФ - фото

Yakiv Smolii / Twitter

Глава НБУ Яков Смолий и президент Украины Владимир Зеленский

В пятницу, 24 мая, президент Украины Владимир Зеленский впервые на этой должности провел встречу с председателем Национального банка Яковом Смолием.

Об этом глава НБУ сообщил в Twitter.

По его словам, обсуждалось, в частности, сотрудничество с Международным валютным фондом и ситуацию в банковской системе Украины.

«Имел первую встречу с президентом Зеленским. Обсуждали текущую экономическую ситуацию и работу банковской системы, необходимость сотрудничества с МВФ и важность независимости НБУ. А также дальнейшие шаги для поддержки макрофинансовой стабильности. Содержательно», — написал Смолий.

Ранее Смолий заявил, что не собирается уходить с должности главы Нацбанка в связи со сменой президента страны.

Теги:   НБУ Яков Смолий Владимир Зеленский

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