Зеленский обсудил с Эрдоганом следующие шаги по возвращению украинцев из российского плена
Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким лидером Реджепом Тайип Эрдоганом шаги по возвращению пленных украинцев из РФ.
В Telegram Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора поблагодарил президента Эрдогана за активное участие в сохранении зернового соглашения, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Обсудили дальнейшие шаги по возвращению пленных и политзаключенных. При этом также рассчитываю на поддержку», — добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения из плена вернули 1031 человека.
29 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить еще 50 украинских военных и двоих гражданских.