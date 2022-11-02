Зеленский обсудил с Эрдоганом следующие шаги по возвращению украинцев из российского плена 2 ноября, 20:07 Владимир Зеленский (Фото:пресс-служба президента)

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с турецким лидером Реджепом Тайип Эрдоганом шаги по возвращению пленных украинцев из РФ.

В Telegram Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора поблагодарил президента Эрдогана за активное участие в сохранении зернового соглашения, непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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«Обсудили дальнейшие шаги по возвращению пленных и политзаключенных. При этом также рассчитываю на поддержку», — добавил украинский лидер.

Ранее Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения из плена вернули 1031 человека.

29 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными. Удалось освободить еще 50 украинских военных и двоих гражданских.