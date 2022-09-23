«Мешайте любым российским операциям». Зеленский обратился к жителям оккупированных территорий

23 сентября, 23:08
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем выступлении в пятницу, 23 сентября, обратился к украинцам на оккупированных территориях.

Глава государства сказал, что страна-террорист Россия сознательно пытается уничтожить крымскотатарский народ, насильно мобилизуя жителей оккупированного Крыма. Он попросил жителей временно захваченных территорий беречь свои жизни и помогать Украине ослаблять и уничтожать российских оккупантов. Он призвал всеми возможными способами прятаться от российской мобилизации, избегать повесток и пытаться попасть на свободную территорию Украины.

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«А если вы все-таки попадете в российскую армию, то саботируйте любую вражескую активность, мешайте любым российским операциям, передавайте нам всю важную информацию об оккупантах: их базах, штабах, складах боеприпасов. И при первой же возможности переходите на наши позиции. Делайте все, чтобы сохранить жизнь и помочь освободить Украину», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что с начала активных действий защитники Украины освободили около 9 тысяч квадратных километров и около 400 населенных пунктов.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». Министр обороны РФ Сергей Шойгу после объявления мобилизации говорил, что в армию собираются призвать 300 тысяч резервистов. По данным СМИ, диктатор хочет призвать 1 миллион россиян.

Заявление о мобилизации появилось вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что ВСУ за неделю освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Крым Крымские татары Российская агрессия Мобилизация Агрессия РФ Агрессия Москвы Владимир Зеленский Оккупированные территории Война России против Украины Временно оккупированные территории

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