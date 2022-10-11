Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО 11 октября, 21:56 Святогорская лавра, октябрь 2022 (Фото:Yevgen Goncharenko / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во время обращения к ЮНЕСКО во вторник, 11 октября, призвал исключить из организации и всех ее органов страну-агрессора Россию.

Он напомнил, что российские оккупанты атакуют в Украине культурные и образовательные учреждения и наносили ракетные удары даже по Бабиному Яру в Киеве и мемориальному комплексу в Дробицком Яру Харьковской области. Общее количество поврежденных российскими атаками объектов культурного наследия, культурных институтов и религиозных сооружений — 540, почти 200 храмов повреждены или уничтожены.



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Глава государства попросил ЮНЕСКО отправить четкий сигнал о том, что мир не будет закрывать глаза на уничтожение истории, культуры и наследия, и призвал сделать исключение РФ историческим примером того, что «никто не будет терпеть врага культуры, образования и науки».

"…Почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Могут ли быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения совершает в другой стране?.. Государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия — комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такое российское председательство обесценивает сам институт — его вес, его репутацию", — подчеркнул Зеленский.

Во время обращения президент также сообщил, что Украина передает ЮНЕСКО номинационное досье Одессы для включения в список Всемирного наследия, и попросил поддержать город.

Только во время массированного обстрела регионов Украины 10 октября Россия нанесла удар по перекрестку в центре Киева, рядом с которым расположены колокольня Софийского собора, Владимирская горка, корпуса КНУ имени Шевченко, Дом учителя, где работала Центральная Рада, и детская площадка в парке Шевченко.