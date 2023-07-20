Зеленский обратился к Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену министра культуры Ткаченко 20 июля, 22:32 Александр Ткаченко (Фото:Наталья Кравчук / NV)

В четверг, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть замену министра культуры Александра Ткаченко.

В своем вечернем видеообращении президент подчеркнул, что это связано с бюджетными средствами.

«Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые действительно действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второе: попросил Премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — заявил он.

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Ткаченко пока не комментировал такое предложение Зеленского.

Ранее министр заявил, что считает уместным предоставление более 500 млн гривен сейчас на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида.

Также он сказал, что На финансирование кино Украина собирается потратить около 400 миллионов гривен. Так он прокомментировал скандал из-за выделения миллионов на сериалы Санаторий Незабудка, пгт Ингулец и т. д. во время войны. Он отметил, «это нормально, что во время войны государство поддерживает в том числе сериальное производство».

«Когда заходит вопрос о выделении средств на культуру, у меня такой когнитивный диссонанс. С одной стороны, мы должны защищать и промотировать украинскую культуру, а с другой — не выделять на это государственные средства. Нельзя все сделать только за счет доноров», — заявил Ткаченко.

23 июня во время визита Ткаченко на Книжный арсенал активисты устроили акцию протеста. Они принесли плакаты с надписями Позор, Ткаченко, вон с должности, Нам не нужен министр малоросс, Разграбленные музеи — бездействие Ткаченко, Не видишь причин? Увидь.

Глава Минкульта также спросил, какие у протестующих к нему претензии, и они рассказали о проблемах с выездом артистов за границу и плохой коммуникации его ведомства. На это Ткаченко ответил, что «коммуникация не самая лучшая», но что артисты все равно выезжают, а отказ получают те, кто не стал на учет. Также министр заявил, что вопрос выезда артистов за границу не урегулирован на законодательном уровне.



Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию с призывом уволить Ткаченко, которая набрала более 25 тысяч подписей, и заявил, что для этого нет оснований.