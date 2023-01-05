Зеленский — россиянам: Вы не даете украинцам никаких передышек. Забирайте унитазы и возвращайтесь к себе 5 января, 23:43 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 5 января, обратился к гражданам страны-агрессора России и напомнил о военных преступлениях россиян в Украине.

Комментируя заявления главы кремлевского режима о «прекращении огня» на Рождество, Зеленский напомнил, что Украина еще 15 ноября представила формулу мира, один из пунктов которой — полный вывод российских войск из Украины — «гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну».



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12 декабря Украина предложила России начать выполнение формулы мира и на Рождество вывести свои оккупационные войска с украинской территории.

«Оба наши предложения руководители вашей страны, видимо, не услышали… Там, где они, видимо, глубоко и не слышно. По состоянию на сегодня вы потеряли убитыми на этой войне уже почти 110 тысяч своих солдат. Те, кто продолжал террор против нашей страны и посылал всех этих ваших людей на убой, отказываясь от наших предложений о прекращении российской агрессии, точно не ценят жизни и тем более не стремятся к миру», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что предложением о «перемирии» страна-агрессор хочет временно остановить продвижение защитников Украины на Донбассе и продолжить свою полномасштабную войну с новой силой.

По мнению президента, для окончания войны гражданам России нужно «найти в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества, освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле».

«Закончить войну — это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током, насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы — они им в пути понадобятся — и возвращаются к себе. За нашу границу. От 1991 года», — добавил Зеленский.

Российский диктатор Владимир Путин 5 января «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

