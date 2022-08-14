Зеленский — россиянам: Отказываясь от реальной борьбы со злом, вы помогаете ему 14 августа, 22:46 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Россияне, которые не выступают активно против российской агрессии, становятся соучастниками режима Кремля, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Во время традиционного обращения в воскресенье, 14 августа, Зеленский призвал граждан РФ бороться за прекращение российской агрессии.

«Мы должны помнить, что когда зло приобретает такие масштабы, молчание людей приближается к уровню соучастия. А отказ от реальной борьбы со злом становится помощью именно ему», — сказал он.

Видео дня

Он подчеркнул, что те россияне, которые имеют российское гражданство и молчат, таким образом поддерживают военные преступления России в Украине.

«И где бы вы ни находились — как на территории России, так и за рубежом, — ваш голос должен звучать в поддержку Украины, а значит, против этой войны», — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал россиянам, которые недовольны перспективой запрета на туристические поездки в Европу, могут направить свои жалобы Кремлю и тем свыше 70% гражданам РФ, которые поддерживают войну.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.