Зеленский обратился к россиянам: Террор никогда не остается без ответа 23 декабря, 20:49 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам России во время вечернего видеообращения. Украинский лидер подчеркнул, что российский террор не останется без ответа.

«И еще. Граждане России должны четко понимать, что террор никогда не остается без ответа. Слава Украине!» — сказал президент на русском языке.

Верховная Рада 7 октября призвала международное сообщество создать спецтрибунал по преступлению агрессии России против Украины.

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До этого к созданию трибунала неоднократно призывало руководство Украины.



30 ноября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила создать специализированный суд для расследования преступления агрессии России против Украины.

Также накануне сенат США принял законопроект о правосудии для жертв военных преступлений.

Он позволяет преследовать военных преступников в Соединенных Штатах независимо от места их преступлений.