«Позорное равнодушие». Зеленский и Рада обратились к мировым лидерам, которые не осудили подрыв россиянами Каховской ГЭС 11 июня, 00:30 Эвакуация людей в Херсоне, значительную часть которого затопило в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС (Фото:REUTERS / Vladyslav Musiienko)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам и международным организациям, которые не осудили подрыв россиянами Каховской ГЭС. В то же время Верховная Рада приняла постановление об обращении к ООН и государствам-членам в связи с этим.

Зеленский в своем видеообращении вечером в субботу, 10 июня, отметил, что до сих пор некоторые мировые субъекты не решились осудить преступление России.

«Сейчас, к сожалению, видим, что на некоторых уровнях в мире есть просто позорное равнодушие к экоциду и человеческой трагедии, вызванной российским терактом на Каховской ГЭС», — заявил Зеленский.

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Он осудил международные организации — прежде всего, вероятно, ООН и Красный Крест — которые не помогли жителям оккупированных территорий левобережья Херсонщины, наиболее пострадавших от затопления.

«Когда международные организации, которые должны защищать жизнь в глобальном масштабе, даже за неделю не успевают сформировать и отправить спасательную миссию на оккупированную территорию, когда некоторые мировые субъекты не решаются выйти даже с четкими и сильными заявлениями, которые бы осуждали это очередное российское преступление войны, террористы просто подпитываются этой слабостью мира, этим равнодушием — оно их поощряет. И это мы должны преодолеть. И преодолеем», — сказал президент в видеообращении.

Он добавил, что украинские власти «давят и побуждают», чтобы международные организации попали на оккупированную часть Херсонщины, где россияне никак не помогают населению.

Зеленский подчеркнул, что «международные организации должны работать там, где мы еще не деоккупировали наши территории».

«Каждая жизнь важна — вся Херсонщина, весь юг. Каждый город и село. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы помощь пришла всем нашим людям», — сказал он.

В то же время сегодня Верховная Рада приняла обращение к ООН, государствам-членам и международным организациям с призывом решительно осудить подрыв россиянами Каховской ГЭС и признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее действия — экоцидом и геноцидом украинского народа.

Соответствующее постановление № 9375 поддержали 265 нардепов, сообщил член фракции Голос Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Рада также призвала мировое сообщество наложить на Россию новые санкции, активизировать усилия по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений и присоединиться к разработке компенсационного механизма, который бы обеспечил полную компенсацию за ущерб, причиненный Россией в результате вооруженной агрессии против Украины.

В обращении также есть призыв к Генеральной Ассамблее ООН срочно принять меры по прекращению членства России в Совбезе ООН.

Зеленский ранее заявлял, что ООН и Красный Крест не оказывают помощи в ликвидации последствий подтопления Херсонской области.



Подрыв Каховской ГЭС — что известно



В ночь на 6 июня войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую они контролируют более года. В результате затопило города и села ниже по Днепру.

Украина начала эвакуацию с подконтрольных территорий правобережья Херсонской области, тогда как на захваченном оккупантами левобережье, которое пострадало от затопления значительно больше, разворачивается катастрофа.

По состоянию на 10 июня известно о пяти погибших и 27 пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС.

Офис генпрокурора начал расследование по статье экоцид, Украина обратилась в Международный уголовный суд.

Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет