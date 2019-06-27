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Зеленский о возвращении РФ в ПАСЕ: Решение было принято давно

Вчера, 18:20
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пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно, но он делал все для того, чтобы этого не произошло.

По словам президента, о необратимости возвращения РФ в Ассамблею стало понятно во время его недавних визитов в Германию, Францию и Брюссель.

«У меня было по семь встреч, кроме переговоров с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Каждый человек, с которым я встречался, говорила мне, что ПАСЕ — это площадка для переговоров. То есть решение было принято давно», — цитирует Зеленского пресс-служба президента.

Зеленский подчеркнул, что во время зарубежных визитов инициировал обсуждение этого вопроса, и отверг обвинения отдельных народных депутатов в отсутствии усилий с его стороны для недопущения возвращения России в ПАСЕ.

«Я делал все, что мог. Если наши уважаемые народные депутаты обращаются с вопросом, что я сделал, я могу спросить у них: что они сделали, чтобы этого не произошло?" — отметил президент.

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26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.

Теги:   Россия ПАСЕ Владимир Зеленский

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

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