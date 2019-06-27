Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Должны разорвать замкнутый круг: Зеленский провел совещание СНБО по коррупции в оборонке

27 июня, 16:28
5561
Цей матеріал також доступний українською

пресс-служба президента

Владимир Зеленский призвал наказать коррупционеров

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам хищения государственных средств в оборонном секторе.

Во время совещания Зеленский призвал «разорвать замкнутый круг» коррупции в сфере оборонных закупок. По его словам, украинские политики осваивали деньги на собственных предприятиях, покрывали злоупотребления и сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений.

«Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину», — подчеркнул президент.

Он пообещал привлечь к ответственности всех, кто воровал в армии: «Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией».

Напомним, что перед выборами президента Украины в марте журналисты программы Bihus.Info обнародовали масштабное расследование о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Согласно ему, Олег Гладковский (на тот момент член СНБО), его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен. Они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2−4 раза.

В Укроборонпроме назвали расследование СМИ манипуляцией. НАБУ начало досудебное расследование по материалам, изложенным в журналистском расследовании относительно махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.

Теги:   СНБО Оборонпром Борьба с коррупцией Владимир Зеленский

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Экономика

Сегодня, 15:40

img
С 1 июля уменьшается порог стоимости посылок из-за рубежа, которые будут облагаться налогом
Геополитика

Сегодня, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
12264
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11561
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8963

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)