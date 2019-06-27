Должны разорвать замкнутый круг: Зеленский провел совещание СНБО по коррупции в оборонке 27 июня, 16:28 5561 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Владимир Зеленский призвал наказать коррупционеров пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам хищения государственных средств в оборонном секторе.

Во время совещания Зеленский призвал «разорвать замкнутый круг» коррупции в сфере оборонных закупок. По его словам, украинские политики осваивали деньги на собственных предприятиях, покрывали злоупотребления и сдерживали правоохранительные органы в расследовании таких нарушений.

«Когда мы с вами смотрели журналистские расследования о коррупции в оборонной сфере, вместе с нами их смотрели наши бойцы и их родственники. Если выявленные нарушения вызывают невероятное возмущение у нас, давайте попробуем почувствовать, как на это реагируют они. Я буду смотреть на эту ситуацию глазами тех, кто защищает Украину», — подчеркнул президент.

Он пообещал привлечь к ответственности всех, кто воровал в армии: «Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией».

Напомним, что перед выборами президента Украины в марте журналисты программы Bihus.Info обнародовали масштабное расследование о коррупции в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Согласно ему, Олег Гладковский (на тот момент член СНБО), его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен. Они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских военных частей по ценам, завышенным в 2−4 раза.

В Укроборонпроме назвали расследование СМИ манипуляцией. НАБУ начало досудебное расследование по материалам, изложенным в журналистском расследовании относительно махинаций окружения президента Петра Порошенко в оборонной сфере.