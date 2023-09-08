Зеленский о переговорах с Путиным: Нельзя вести диалог со лжецом 8 сентября, 21:27 Владимир Зеленский (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что вести диалог со лжецом нельзя.

Об этом сообщает CNN.

«Когда вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете сделать это со лжецом», — сказал украинский лидер.

Зеленский также напомнил, как погиб главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, которого предположительно ликвидировали по приказу Путина. Пример Пригожина, по словам Зеленского, показывает, что происходит, когда кто-то пытается заключить сделку с Путиным.

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Украинский лидер напомнил и о других странах, на которые также ранее напала Россия.

«Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?» — спросил он.