Зеленский о переговорах с Путиным: Нельзя вести диалог со лжецом

8 сентября, 21:27
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Владимир Зеленский (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:BRENDAN SMIALOWSKI/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя возможность переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что вести диалог со лжецом нельзя.

Об этом сообщает CNN.

«Когда вы хотите прийти к компромиссу или диалогу с кем-то, вы не можете сделать это со лжецом», — сказал украинский лидер.

Зеленский также напомнил, как погиб главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, которого предположительно ликвидировали по приказу Путина. Пример Пригожина, по словам Зеленского, показывает, что происходит, когда кто-то пытается заключить сделку с Путиным.

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Украинский лидер напомнил и о других странах, на которые также ранее напала Россия.

«Вы видели какой-то компромисс со стороны Путина по другим вопросам? С Грузией? С Молдовой?» — спросил он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Переговоры Владимир Зеленский Война России против Украины

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