Новая волна войны. Зеленский рассказал о смене тактики оккупантов, рисках и перспективах для ВСУ

29 апреля, 13:58
Поделиться:
Владимир Зеленский предупредил, что новая фаза войны «непростая и для нас» (Фото:ОП)

Владимир Зеленский предупредил, что новая фаза войны «непростая и для нас» (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война переходит в новую фазу: оккупанты сосредотачивают усилия на обороне оккупированных ими территорий, что сделает их освобождение непростой задачей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью шведским, финским, датским и норвежским СМИ.

«Они уже сменили тактику. Они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны, она непростая и для нас, — признал Зеленский. — Их настойчивость на поле боя, которая была вначале, разбита нашими силами. И сегодня они окапываются, создают оборонительные рубежи и тому подобное».

Видео дня

Именно поэтому освобождать территории будет «сложно для нас, очень непросто», предупредил Зеленский. «Но это уже вторая часть, в которой мы собираемся отобрать инициативу в этой войне», — подчеркнул президент.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0uTJNfkydkQfq1oQDjUmtUMPd9GwYaH2CMGG16sEN4bc5mVR7ce2HuA6Y78CkdGxl?__cft__[0]=AZVYt90RQX4-tOJm8YTyZ5QERbcxwWROUkTvp618yNL3m2QJH69QmPAyKkytIwXRtXViG1gtX_W-UrEO-L8ebQgFR_XozPr1_GhsZ9WNqkl8gRIIgPhfmLXqLYj948t3W_l40jWcaDLpueVr0xRK2SETYDlPyhnA130MrV0pam_iEM2Vw1nryvQHQG66iqWEi9o&__tn__=%2CO%2CP-R
Читайте также:

Украинские военные возле Бахмута, 13 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach) Россияне успели окопаться. Союзники Украины опасаются, что перелом в войне произойдет только в следующем году — Bloomberg

С другой стороны, по его словам, ВСУ видят свидетельства того, что оккупационная армия демотивирована и продолжает терять мотивацию.

«Мы слышим и видим, как они боятся нас. Мы слышим, как они не хотят воевать. Они боятся, что если будут бежать, их расстреляет их руководство…» — сказал Зеленский.

Впрочем, выразил уверенность президент, ВСУ и дальше будут уменьшать численность российской армии.

«Сказать, что россияне сразу побегут после нашего контрнаступления? Хотелось бы. […]. В любом случае, мы должны понимать, что российские войска с каждым днем уменьшаются. То, что они набирают каких-то людей воевать, — это не о войсках, это об их народе», — заявил Зеленский.

В этом же интервью президент заявил, что война России против Украины не может завершиться так же, как советско-финская война 1939−1940 годов, когда Финляндия, несмотря на упорное сопротивление вторжению, потеряла не только людей, но и свои территории. По его словам, Украина не может предоставить России такую возможность.

Зеленский подтвердил, что Киев планирует контрнаступление: при этом украинский президент верит, что Украине в итоге удастся вытеснить силы оккупационной армии и вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X