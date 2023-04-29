Новая волна войны. Зеленский рассказал о смене тактики оккупантов, рисках и перспективах для ВСУ 29 апреля, 13:58 Владимир Зеленский предупредил, что новая фаза войны «непростая и для нас» (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что развязанная Россией война переходит в новую фазу: оккупанты сосредотачивают усилия на обороне оккупированных ими территорий, что сделает их освобождение непростой задачей для Вооруженных Сил Украины.

Об этом Зеленский заявил в интервью шведским, финским, датским и норвежским СМИ.

«Они уже сменили тактику. Они уже думают об обороне оккупированных ими территорий. Это уже другая волна этой войны, она непростая и для нас, — признал Зеленский. — Их настойчивость на поле боя, которая была вначале, разбита нашими силами. И сегодня они окапываются, создают оборонительные рубежи и тому подобное».

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Именно поэтому освобождать территории будет «сложно для нас, очень непросто», предупредил Зеленский. «Но это уже вторая часть, в которой мы собираемся отобрать инициативу в этой войне», — подчеркнул президент.



С другой стороны, по его словам, ВСУ видят свидетельства того, что оккупационная армия демотивирована и продолжает терять мотивацию.

«Мы слышим и видим, как они боятся нас. Мы слышим, как они не хотят воевать. Они боятся, что если будут бежать, их расстреляет их руководство…» — сказал Зеленский.



Впрочем, выразил уверенность президент, ВСУ и дальше будут уменьшать численность российской армии.

«Сказать, что россияне сразу побегут после нашего контрнаступления? Хотелось бы. […]. В любом случае, мы должны понимать, что российские войска с каждым днем уменьшаются. То, что они набирают каких-то людей воевать, — это не о войсках, это об их народе», — заявил Зеленский.

В этом же интервью президент заявил, что война России против Украины не может завершиться так же, как советско-финская война 1939−1940 годов, когда Финляндия, несмотря на упорное сопротивление вторжению, потеряла не только людей, но и свои территории. По его словам, Украина не может предоставить России такую возможность.

Зеленский подтвердил, что Киев планирует контрнаступление: при этом украинский президент верит, что Украине в итоге удастся вытеснить силы оккупационной армии и вернуть Крымский полуостров под свой контроль.

