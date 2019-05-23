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Зеленский о назначении Хомчака: ВСУ должны стать на один уровень с лучшими армиями мира

Вчера, 12:03
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Зеленский о назначении Хомчака: ВСУ должны стать на один уровень с лучшими армиями мира - фото

пресс-служба президента Украины

Руслан Хомчак и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака внедрения западных стандартов в армии.

Об этом президент написал в Twitter.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии будет ежедневно оставаться все меньше советского, на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира», — написал Зеленский.

21 мая президент Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

Хомчак уже анонсировал кадровые изменения в Генштабе.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.

Теги:   Генштаб ВСУ Руслан Хомчак Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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