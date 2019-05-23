Зеленский о назначении Хомчака: ВСУ должны стать на один уровень с лучшими армиями мира Вчера, 12:03 3654 Цей матеріал також доступний українською пресс-служба президента Украины Руслан Хомчак и Владимир Зеленский пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает от главы Генштаба ВСУ Руслана Хомчака внедрения западных стандартов в армии.

Об этом президент написал в Twitter.

«Ожидаю, что с приходом генерала Хомчака в нашей армии будет ежедневно оставаться все меньше советского, на деле будут внедряться западные стандарты. Вооруженные силы Украины должны стать на один уровень с лучшими армиями мира», — написал Зеленский.

21 мая президент Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ генерала Руслана Хомчака.

Другим указом он уволил с этой должности генерала армии Виктора Муженко.

Хомчак уже анонсировал кадровые изменения в Генштабе.

Генерал-лейтенант Хомчак — участник войны на Донбассе, экс-начальник штаба Сухопутных войск ВСУ (2016−2017 годы).

С февраля 2017 года и до назначения начальником Генштаба ВСУ занимал должность главного инспектора Министерства обороны.