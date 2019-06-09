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Зеленский о кандидатах от Слуги народа: Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас обмануть

Сегодня, 12:46
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Зеленский о кандидатах от Слуги народа: Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас обмануть - фото

REUTERS/Francois Lenoir

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партии Слуга народа удалось проверить на честность не всех кандидатов, прошедших онлайн-отбор.

Об этом Зеленский заявил на съезде партии.

«Мы признаем, нам не хватало времени, чтобы полностью всех проверить. Возможно, кому-то недобропорядочному удалось нас немножечко обмануть. Но мы точно знаем, вдруг что, общественность и честная журналистика укажет нам на ошибки, и мы их исправим», — отметил президент Украины.

Теги:   партия Слуга народа Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы в Раду

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